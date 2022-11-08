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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:17

Житель Белгородской области до смерти избил собутыльника за то, что тот вызвал полицию

Впереди суд
Алексей СЕРГУНИН

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 21 августа этого года 38-летний житель Ровеньковского района находился в частном доме потерпевшего вместе со своими знакомыми, с которыми они употребляли алкоголь на протяжении длительного времени. В процессе общения стали возникать разногласия и споры, что в итоге привело к конфликту на тему взаимного уважения.

Хозяин домовладения обратился в полицию и вызвал участкового. Когда страж порядка пришел, конфликт был исчерпан, о чем сотруднику полиции хозяин и сообщил. После ухода полицейского, узнав о том, что его вызвал потерпевший, обвиняемый спровоцировал конфликт, и стал избивать мужчину по голове и туловищу. Очевидцы пришли на помощь, все разошлись спать. Утром к хозяину дома зашла соседка и обнаружила, что он находится без сознания. Как позднее было установлено, причиной смерти потерпевшего стали травмы в области головы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15-ти лет тюрьмы.