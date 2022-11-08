Житель Белгородской области до смерти избил собутыльника за то, что тот вызвал полицию

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, 21 августа этого года 38-летний житель Ровеньковского района находился в частном доме потерпевшего вместе со своими знакомыми, с которыми они употребляли алкоголь на протяжении длительного времени. В процессе общения стали возникать разногласия и споры, что в итоге привело к конфликту на тему взаимного уважения.

Хозяин домовладения обратился в полицию и вызвал участкового. Когда страж порядка пришел, конфликт был исчерпан, о чем сотруднику полиции хозяин и сообщил. После ухода полицейского, узнав о том, что его вызвал потерпевший, обвиняемый спровоцировал конфликт, и стал избивать мужчину по голове и туловищу. Очевидцы пришли на помощь, все разошлись спать. Утром к хозяину дома зашла соседка и обнаружила, что он находится без сознания. Как позднее было установлено, причиной смерти потерпевшего стали травмы в области головы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15-ти лет тюрьмы.