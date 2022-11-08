Белгородские энергетики будут еженедельно проводить День клиента

фото: пресс-служба Белгородэнего.

Очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» состоится 10 ноября по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 57 (общественная приемная «Единой России»).

Предварительная запись - по электронной почте belgorodenergo@mrsk-1.ru. В письме необходимо указать ФИО, суть вопроса, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи.

Для оперативного решения вопросов потребителей День клиента Белгородэнерго планирует проводить еженедельно по четвергам.