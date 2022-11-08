В Белгородской области 28-летний курянин обворовал коллегу по цеху

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) неоднократно судимому за квартирные кражи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в полицию Старого Оскола с заявлением о пропаже золотых изделий обратился 31-летний мужчина – работник одной из фабрик округа. Он сообщил, что в ночную смену из его шкафчика пропали золотой браслет, крестик и кольцо общей стоимостью около 40 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 28-летний житель Курской области – коллега потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник ночью отлучился в раздевалку, где из незапертого шкафчика похитил золотые изделия и сдал их в ломбард. Сотрудникам полиции удалось установить место сбыта и изъять похищенный браслет и крестик.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) неоднократно судимому за квартирные кражи подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.