Белгородские оперативники задержали серийного угонщика из Ярославской области

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району задержали подозреваемого в угоне двух автомобилей. Им оказался 19-летний житель Ярославской области. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством и кражи. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, подозреваемый приехал в Белгородскую область в гости к приятелю, с которым познакомился в тюрьме. Решив начать новую жизнь, злоумышленник остался в регионе. 2 ноября мужчины после застолья отправились на прогулку в село Стрелецкое, где внимание жителя Ярославской области привлек автомобиль «ВАЗ 2114». Воспользовавшись тем, что владелец оставил машину незапертой с ключами в замке зажигания, подозреваемый завел машину, забрал друга и они отправились кататься. На участке дороги «Томаровка – Строитель» молодые люди съехали в кювет. Злоумышленник скрылся с места происшествия, оставив автомобиль и приятеля, но вскоре был задержан.

В ходе разбирательства полицейские установили, что за полторы недели до этого подозреваемый успел совершить в Белгородском районе еще один угон. 24 октября, находясь в поселке Северный, он подобрал ключ к автомобилю «ВАЗ 2106». Покатавшись на нем, злоумышленник оставил машину в районе поворота на поселок Прохоровка, где ее и нашли сотрудники полиции. Документы на автомобиль оперативники впоследствии обнаружили по месту жительства подозреваемого.

В соответствии с ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.