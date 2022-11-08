В Белгороде в групповом ДТП пострадала 26-летняя автоледи

По предварительным данным, вчера, 7 ноября, в 11:50 в Белгороде 29-летний водитель, управляя «БМВ-320D», двигался по ул. Князя Трубецкого со стороны ул. Победы в направлении Гражданского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В районе дома № 34 мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Сеат» под управлением 26-летней девушки и столкнулся с ним, после чего «Сеат» с автомобилем «ВАЗ 21101» под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП автоледи получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области дама на «Мерседесе» устроила ДТП с «Тойотой».