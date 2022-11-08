Белгородская пенсионерка 1939 года рождения умерла от коронавируса 7 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1939 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 60 человек заболели, а выздоровели – 104.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 162 683 пациента, выздоровел – 159 761, умерли – 2 310. Сейчас из 132-х госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 6 ноября в нашем регионе заболели 67 человек, а выздоровели – 92. А 5 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 95 к 72-м.