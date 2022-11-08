Белгородцу грозит восемь лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей сожительницы

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду от сотрудников медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с переломом шейного отдела позвоночника обратилась 35-летняя местная жительница. Правоохранители установили, что она пострадала в ходе конфликта с бывшим сожителем. В причинении женщине телесных повреждений подозревается 46-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, они вместе распивали спиртные напитки дома у подозреваемого. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошла ссора. В ходе выяснения отношений злоумышленник схватил подругу за волосы и дернул назад. На следующий день потерпевшая обратилась к медикам с болью в шее и спине.

В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.