Белгородка стала призером этапа Кубка России по полиатлону

Василий Ковалев и Дарья Кириченко. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Воспитанница Краснояружского района Дарья Кириченко успешно выполнила испытания по стрельбе, бегу на 100 и 2 тысячи метров, плаванию на 100 м. Помимо этого, в метании спортивного снаряда спортсменка продемонстрировала высший результат среди девушек и вошла в тройку лучших в своей категории. Также на турнире в Сочи наша спортсменка исполнила свою заветную мечту и получила спортивное звание «Мастер спорта России».

Дарья является двукратной победительницей первенства мира по полиатлону, трёхкратным призёром и победителем ЦФО, двукратной чемпионкой России и многократной чемпионкой области. Полиатлоном девушка занимается с 11 лет и считает, что он помогает ей развиваться всесторонне. Тренирует Дашу Василий Ковалев.