Жители Белгородской области получили более 390 млн рублей в рамках помощи семьям мобилизованных

Только за последние дни белгородцам перечислили 60 миллионов. Глава региона подчеркнул, что завершить эту работу планируется до конца недели.

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Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, выплаты в 100 тысяч рублей оставшимся мобилизованным начислят после ноябрьских праздников. Напомним, единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем мобилизованным и добровольцам. Всего на выплаты белгородцев выделили 350 миллионов рублей.