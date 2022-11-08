Школьник из Белгородской области стал победителем всероссийского конкурса сочинений

Даниил Теплов (второй слева). Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Учащийся 4 «Б» класса средней школы № 20 Старого Оскола Даниил Теплов стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса сочинений, который проводится по инициативе Минпросвещения России. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В рамках церемонии авторы 100 лучших работ федерального этапа конкурса, представляющие 63 субъекта РФ, были награждены дипломами.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские школьники стали победителями всероссийской олимпиады по информатике. В финал конкурса вышли Максим Балакирев (ученик 8 класса, обладатель диплома 1 степени) и Антон Барисов (ученик 5 класса, обладатель диплома 2 степени).