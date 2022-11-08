Белгородские гандболисты дважды переиграли ростовский «ДГТУ-Лидер»

После этих побед «Технолог-Спартак» занимает третье место с 12-ю очками. Фото со страницы БГТУ Спорт в VK.

В СК БГТУ им. В.Г.Шухова состоялись матчи чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный «Технолог-Спартак» принимал ростовский «ДГТУ-Лидер». Хозяева одержали ожидаемые победы – 30:24 и 32:27.

Самыми результативными в составе «Технолога-Спартака» в первом матче стали - Виталий Стрельников (десять очков), Дмитрий Калинин (пять), Никита Дугушкин (четыре) и Игорь Неклюдов (три). Во втором поединке больше всех очков набрали – Неклюдов (13), Иван Цуканов, Стрельников (по четыре) и Никита Бабкин (три).

После этих побед «Технолог-Спартак» занимает третье место с 12-ю очками. Столько же баллов у ГК «Воронеж» и волгоградского «Каустика». Правда, у белгородцев и воронежцев по две игры в запасе. Теперь 19 – 20 ноября подопечные Сергея Крамского сыграют в Москве с местным клубом «МССУОР № 2-Академия». Начало матчей в 12:00.