Житель Белгородской области ударил жену ведром по голове

В ОМВД России по Шебекинскому городскому округу обратилась 56-летняя жительница одного из сел. Она сообщила, что муж причинил ей телесные повреждения и угрожал физической расправой. В ходе проверки полицейские установили обстоятельства произошедшего. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, конфликт между супругами произошел во время застолья. В ходе ссоры 48-летний мужчина ударил жену ведром по голове, а также угрожал ей физической расправой. В результате потерпевшая получила ушибленную рану головы. Когда подозреваемый ушел, женщина обратилась за помощью к односельчанам, которые и вызвали полицию.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ и ч.1 ст. 119 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, и угроза убийством) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.