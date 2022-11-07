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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 14:49

Белгородец потратил с чужой банковской карты свыше 16 тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
По предварительным данным, на одной из улиц областного центра мужчина нашел банковскую карту.

По предварительным данным, на одной из улиц областного центра мужчина нашел банковскую карту.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась 19-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее утерянной банковской карты начали пропадать деньги. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний белгородец. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, на одной из улиц областного центра мужчина нашел банковскую карту. С ее помощью в течение дня он путем бесконтактной оплаты совершал покупки в различных магазинах, потратив в общей сложности 16 600 рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.