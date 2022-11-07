Белгородец потратил с чужой банковской карты свыше 16 тысяч рублей

По предварительным данным, на одной из улиц областного центра мужчина нашел банковскую карту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась 19-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее утерянной банковской карты начали пропадать деньги. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний белгородец. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, на одной из улиц областного центра мужчина нашел банковскую карту. С ее помощью в течение дня он путем бесконтактной оплаты совершал покупки в различных магазинах, потратив в общей сложности 16 600 рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.