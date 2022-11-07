8 ноября в Белгородской области ожидаются ночные заморозки

По данным белгородских синоптиков, завтра, 8 ноября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем 2-7 градусов тепла. В Белгороде ночью около 0 градусов, днем от 4 до 6 градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона внимательно следить за изменениями погодных условий. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, в том числе при эксплуатации электробытовых приборов. Уходя из дома, выключайте все оборудование из сети. Холодными вечерами обогревайте свои дома, не нарушая правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и камины, не поручайте надзор за ними малолетним детям.

Водителям специалисты напоминают о проверке технического состояния автомобиля: стеклоочистителей, световых приборов и тормозной системы. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию. Сотрудники спасательного ведомства также напоминают любителям рыбной ловли, что с 15 ноября нельзя будет спускать суда на воду. До закрытия навигации остается немного времени и уже сейчас судовладельцы должны подумать о подготовке своих маломерных судов к длительной зимней стоянке.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.