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НовостиЗдоровье7 ноября 2022 14:05

67 белгородцев заболели коронавирусом 6 ноября

Тем временем за минувшие сутки в регионе 92 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 67 человек заболели, а выздоровели – 92.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 162 623 пациента, выздоровели – 159 657, умерли – 2 309. Сейчас из 134-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 5 ноября в нашем регионе заболели 72 человека, а выздоровели – 95. А 4 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 103 к 78-ми.