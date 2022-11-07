67 белгородцев заболели коронавирусом 6 ноября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 67 человек заболели, а выздоровели – 92.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 162 623 пациента, выздоровели – 159 657, умерли – 2 309. Сейчас из 134-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 5 ноября в нашем регионе заболели 72 человека, а выздоровели – 95. А 4 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 103 к 78-ми.