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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 13:18

Более двух тысяч жителей белгородского Грайворона, попавшего под обстрел со стороны Украины, остаются без света

Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания
Алексей СЕРГУНИН

На данный момент все социальные объекты Грайворона и основная часть населения уже с электроэнергией.

- Без света остаются около двух тысяч жителей. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания, - написал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации работы будут завершены к 17:00 часам.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, осколками прилетевшего со стороны Украины снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в Грайвороне и соседнем селе.

Напомним, что ВСУ атакуют Белгородчину с самого начала специальной военной операции 24 февраля. И с тех пор многие жители приграничных районов временно покинули постоянное место жительства.

22 октября в результате обстрела со стороны Украины погибли двое жителей нашего региона.