Горсовет объявил конкурс на должность мэра Белгорода

Дату определили с учетом соблюдения 42-дневного срока со дня опубликования решения. Об этом сообщает телеграм-канал городского совета Белгорода.

Как сообщал ранее сайт bel.kp.ru, сегодня, 7 ноября, мэр Белгорода Антон Иванов сложил свои полномочия. Исполнять обязанности до назначения на должность победителя конкурса будет первый заместитель главы администрации города Валентин Демидов.

Отметим, что конкурс организует и проводит комиссия в составе шести человек, половину из которых назначает горсовет, другую половину – губернатор.

Депутаты утвердили половину состава конкурсной комиссии. В неё вошли - главный врач ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Ирина Кизилова, депутат белгородского городского совета Максим Палесика и генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов.

Приём документов на конкурс начнётся 11 ноября.