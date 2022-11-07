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НовостиПолитика7 ноября 2022 12:14

Белгородские депутаты приняли отставку мэра Иванова

Горсовет досрочно прекратил полномочия главы администрации областного центра
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 7 ноября, мэр Белгорода Антон Иванов сложил свои полномочия. Об этом сообщает телеграм-канал горсовета.

Напомним, 31 октября в горсовет поступило заявление главы администрации города об отставке по собственному желанию. По уставу города полномочия мэра прекращаются на основании решения Белгородского городского Совета с момента его принятия. Такое решение было принято сегодня на 54-й сессии.

Исполнять обязанности до назначения на должность победителя конкурса будет первый заместитель главы администрации города Валентин Демидов. В этой должности Валентин Валентинович работает с 1 ноября.