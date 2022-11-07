Белгородские депутаты приняли отставку мэра Иванова

Сегодня, 7 ноября, мэр Белгорода Антон Иванов сложил свои полномочия. Об этом сообщает телеграм-канал горсовета.

Напомним, 31 октября в горсовет поступило заявление главы администрации города об отставке по собственному желанию. По уставу города полномочия мэра прекращаются на основании решения Белгородского городского Совета с момента его принятия. Такое решение было принято сегодня на 54-й сессии.

Исполнять обязанности до назначения на должность победителя конкурса будет первый заместитель главы администрации города Валентин Демидов. В этой должности Валентин Валентинович работает с 1 ноября.