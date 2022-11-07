Белгородец пырнул знакомого канцелярским ножом в шею

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду от сотрудников лечебного учреждения поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью с колото-резаным ранением обратился 41-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские установили, что мужчина пострадал во время конфликта со своим знакомым. Под подозрение попал 34-летний житель областного центра.

По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь в бесхозной постройке. Во время застолья между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник взял канцелярский нож со стола и ударил потерпевшего в шею. Получив ранение, мужчина вышел на улицу, где его обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Впоследствии участники конфликта так и не смогли вспомнить, из-за чего началась потасовка.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.