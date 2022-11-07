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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 13:02

В Белгородской области автоледи на «Мерседесе» устроила ДТП с «Тойотой»

Пострадали оба водителя
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, сегодня, 7 ноября, в 8:10 на 640 км ФАД «Крым» 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Мерседес С180», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении автомобилю «Тойота Камри» под управлением 26-летнего водителя и столкнулась с ним. В результате ДТП пострадали оба водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области «Опель» сбил 31-летнюю женщину. ДТП произошло в Старом Осколе.