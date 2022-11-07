В Белгородской области стартовал второй этап проекта «Поезд здоровья»

В 2022 году благодаря проекту медицинские обследования уже прошли 40 тысяч жителей в 59 сельских населенных пунктах региона. При этом у двух тысяч человек обнаружены признаки серьезных, в том числе онкологических заболеваний. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Каждый мобильный комплекс оснащён флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом АФС, смотровым и лабораторным кабинетом. Специалисты ведут приём по предварительной записи. В день принимают в среднем до 50 пациентов. Проект оказался востребованным среди жителей, поэтому было принято решение о продлении его работы и в зимний период.

- Сегодня, как и договаривались, запускаем «Поезда здоровья», - сообщил на своей странице в VK глава Белгородчины Вячеслав Гладков. - Принял решение, что не будем дожидаться весенне-летнего сезона. До первого марта, начиная с сегодняшнего дня, «Поезда здоровья» будут отрабатывать в Белгородской области. Надеюсь, что все, у кого есть необходимость и кто живет в удаленных селах, далеко от центральных районных больниц, смогут получить качественную медицинскую помощь.