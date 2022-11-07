В Белгородской области «Опель» сбил 31-летнюю женщину

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Фото: Юрий КОЗЛОВ

По предварительным данным, вчера, 6 ноября, в 4:05 в Старом Осколе 56-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», двигался по ул. Ватутина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В районе дома№ 11 он наехал на 31-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, серьезное происшествие с пассажирской «Газелью» случилось вечером 28 октября. На неосвещенном участке дороги водитель, перевозивший работников предприятия, наехал на стоявший грузовик. В результате восемь пассажиров «Газели» погибли.