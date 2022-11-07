Белгородские волейболисты вышли в «Финал четырех» Кубка России

12 ноября наши парни сыграют на паркете «Белгород-Арены» с новосибирским «Локомотивом» в рамках мужской Суперлиги. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

На столичном паркете «Белогорье» одержало три победы – над кемеровским «Кузбассом» (3:1), местным «Динамо» (3:0) и «Нефтяником» из Оренбурга (3:0). Добившись максимального результата, «львы» обеспечили себе участие в «Финале четырех» Кубка России-2022, который состоится 24 – 25 декабря в Новом Уренгое.

А 12 ноября наши парни сыграют на паркете «Белгород-Арены» с новосибирским «Локомотивом» в рамках мужской Суперлиги.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский «Салют» обыграл подмосковные «Химки-2» (2:1). Победный гол провел Данила Матвевнин.