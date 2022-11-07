В Белгородской области отреставрировали 13 объектов культурного наследия

Восстанавливается здание бывшей женской гимназии, построенное в 1904 году в Белгороде, в котором располагается лицей № 9. Ведутся работы по ремонту внутренних помещений, замене инженерных коммуникаций, также запланирована реставрация фасадов и замена кровли. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Борисовке реставрируется земская больница, построенная в 1899 году. Здесь также будет полностью сохранен внешний вид фасадов, отремонтирована кровля, проведена внутренняя отделка и заменены коммуникации. После завершения работ здесь планируется разместить Музей медицины.

Завершаются ремонтные работы на ветряной мельнице в Краснояружском районе, также возведённой в 19 веке, отремонтированы кровля, стены, ведутся работы по установке лопастей, мельничный механизм восстанавливать не будут. После завершения работ мельницу планируется включить в один из региональных туристических маршрутов.

Кроме того, в муниципалитетах региона отремонтированы 12 мемориалов на воинских захоронениях периода Великой Отечественной войны и продолжаются работы по восстановлению ещё девяти. Напомним, что всего на территории региона находится 2171 объект, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Все они подчиняются особому правовому режиму и находятся под особой правовой охраной государства, которая включает контроль за сохранением этих объектов, а также предотвращение их разрушения или причинения им вреда.