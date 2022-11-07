Белгородский «Салют» обыграл подмосковные «Химки-2»

В 21-м туре 9 ноября наши парни сыграют на выезде с «Соколом». Начало игры в 18:00. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В матче 20-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» принимал на своем поле дубль подмосковных «Химок». После обидного домашнего поражения от «Динамо» из Владивостока (0:1) и упущенной победы в Долгопрудном (2:2) наши земляки смогли наконец-то взять три очка. Причем, комфортный задел в два мяча создали еще до перерыва. На 3-й минуте счет открыл Александр Канищев, а на 33-й перевес закрепил Данила Матвевнин. На 75-й минуте подмосковный клуб отыграл один мяч – отличился Саид-Али Ахмаев. Но на этом подвиги дублеров «Химок» на белгородской земле завершились. Итог - 2:1 в пользу «Салюта».

«Салют»: Ковалев, Ивантеев (Пустовитенко, 90), Крикуненко, Жилмостных, Малахов, Дегтярев, Дудайти, Бояркин (Сухов, 72), Матвевнин (Сошников, 85), Дегтев (Курзенёв, 72), Канищев (Радостев, 85).

После этой победы «Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (41 очко). Лидирует «Калуга» (44). В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (37). В 21-м туре 9 ноября наши парни сыграют на выезде с «Соколом». Начало игры в 18:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет лидерство в паре с Валерием Альшанским из «Космоса». У них по 11 голов. Следом располагаются Иван Хлебородов из «Калуги» с десятью мячами.