Белгородцы встретились с мобилизованными родственниками в соседних регионах

Власти Белгорода организовали уже пять встреч мобилизованных с родственниками. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал в соцсети, что субботу, 5 ноября, городские власти помогли мобилизованным белгородцам организовать встречу с родственниками. В поездках людей сопровождает представитель администрации, который готов помочь в любом вопросе.

- В течение недели мы собираем заявки от близких на поездку (можете писать свои данные мне в личные сообщения в ВК). К выходным формируется группа 10-12 человек. Доставляем бесплатно на автобусе туда и обратно, - написал Демидов.

Градоначальник также отметил, что на сегодняшний день из Белгорода организовали уже пять выездов.

- Понимаем, как сейчас непросто родным мобилизованных горожан. Стремимся всячески поддерживать, - подчеркнул и.о. мэра.