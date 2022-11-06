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НовостиОбщество6 ноября 2022 8:06

В турпоездки по Белгородской области съездили почти 4 тысячи школьников

Ученики познакомились с историей родного края
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Программу школьного туризма продлят и в следующем году.

Программу школьного туризма продлят и в следующем году.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вячеслав Гладков в утреннем обращении поделился, что с начала учебного года почти 4 тысячи учеников проехались по Белгородской области в рамках проекта по развитию школьного туризма. Проект близится к завершению. В этом году получился большой охват. Он стартовал в начале сентября при поддержке Ростуризма. Получил большой отклик и из областного бюджета были выделены дополнительные средства.

- Сегодня утром, не знаю почему, захотелось поговорить о позитивных новостях, которых у нас много. А то последнее время чаще всего звучит сложная информация, сложные новости. Почти 4 тысячи школьников за неполные 2 месяца поездили по родному краю, посмотрели на красоты, познакомились с историей. Мне кажется, получили большие эмоции и с большой пользой провели выходные дни. Надеюсь, что и в следующем году мы уже более системно сможем реализовать этот проект, - отметил глава региона.