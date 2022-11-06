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НовостиОбщество6 ноября 2022 7:00

В Белгородской области «желтый» уровень опасности продлен до 21 ноября

Соответствующее постановление подписал губернатор
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

На две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продлен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

- До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, - написал глава региона.

Напомним, в Белгородской области высокий уровень террористической опасности объявили 11 апреля и с тех пор неоднократно продлевали. Также 19 октября президент РФ ввел на территории региона режим среднего реагирования.