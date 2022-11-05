Вячеслав Гладков сообщил о состоянии белгородцев, попавших в ДТП под Тулой

Вячеслав Гладков сообщил о состоянии белгородцев, попавших в ДТП в Тульской области. Фото: "КП" Архив

Напомним, ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Рязань – Старый Оскол» произошло поздним вечером 4 ноября возле деревни Кузовка Богородицкого района Тульской области. На момент аварии в нем находилось 40 пассажиров и два водителя.

- На данный момент в больницах находятся 6 наших земляков, из них трое - в реанимации с тяжелыми сочетанными травмами, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще два человека находятся в отделении травматологии в стабильном состоянии, и один ребенок в детском отделении находится под наблюдением врачей, - написал в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что в ближайшее время планируется доставить пострадавших в Белгородскую область. Но только после того, как разрешат врачи.