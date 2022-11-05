В Белгородской области за сутки три пенсионерки попались на уловки мошенников

В праздничную пятницу, 4 ноября, сразу три белгородки оказались жертвами мошенников. Пожилые женщины рассказали полиции о звонках липовых правоохранителей. Лже-сотрудники полиции сообщали пенсионеркам о дочери или сыне, якобы ставших виновниками ДТП. А затем требовали перевести деньги, чтобы «замять» вопрос.

По данным регионального УМВД, женщины обогатили мошенников на 400 тысяч рублей. Две жительницы Белгорода 1942 года рождения, купившись на уловки, отдали злоумышленникам 150 тысяч и 200 тысяч рублей. Пенсионерка из Шебекино 1936 года рождения перевела незнакомцам 60 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела мошенничество.

Полиция призывает граждан не переводить и не передавать деньги незнакомцам, кем бы они не представились. При поступлении подозрительных звонков перезвоните родственнику. Также всегда можно обратиться за помощью в полицию, позвонив по номеру 02 или с мобильного телефона 102.