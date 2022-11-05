В Белгороде дом на Губкина 42г, пострадавший от обломков ракеты, планируют восстановить к 1 февраля

Две квартиры в доме на Губкина, пострадавшем от обломков сбитой ракеты, восстановят к 1 февраля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе восстановления дома на Губкина 42г. По словам чиновника, работы идут в хорошем темпе.

- Пока идет ремонт - организовали второй вход. Экспертная оценка состояния здания позволила большинству заселиться. Но раз параллельно идёт строительство - надо быть максимально осторожными. УК и управе поручил ежедневно контролировать ситуацию. Быть на связи с людьми постоянно, - написал Демидов в телеграм-канале.

Градоначальник также добавил, что к 1 февраля будущего года строители планируют восстановить две квартиры на верхнем этаже, которые пострадали больше всего. На данный момент устраняются мелкие повреждения в 21 квартире.

- Где-то выпали вентиляционные решетки, где-то незначительные повреждения потолочных конструкций. На сегодня подписали акты приемки 11 семей. Строители работают на совесть, как и все службы, - отметил Валентин Демидов.