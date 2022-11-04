В Белгородском районе обнаружили 10 ружейных гранат 30 мм

фото: сайт МЧС России по Белгородской области.

В Белгородском районе у села Хохлово 4 ноября обнаружили 10 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области незамедлительно выехали на место и изъяли 10 ружейных гранат 30 мм. Взрывоопасные предметы вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.

Сотрудники МЧС напоминают: в случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета необходимо немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону – «112», «101» или в полицию - «102». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. И ни в коем случае не применять никаких действий в отношении найденного предмета. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.