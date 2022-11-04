Губернатор навестил белгородцев в подмосковном ПВР

Гладков посетил ПВР, где разместились белгородцы. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области поделился впечатлениями от посещения пункта временного размещения в Московской области. Туда неделю назад временно переехали белгородцы.

- У меня не было никаких сомнений в том, что белгородцам, которые сейчас временно переехали в Московскую область, будет здесь спокойно и комфортно. Потому что, первое – мы говорили с Андреем Юрьевичем Воробьевым, губернатором Московской области, я понимал, что плохо здесь не может быть по определению, - написал Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что его заместители заранее осмотрели места, где будут размещены жители Белгородской области. Оценили спальные помещения, постельное белье, питание, взаимоотношения с соцзащитой, здравоохранением.

- Мы все это понимали очень четко еще тогда, когда группа формировалась. И я вижу, что фактически здесь нашли индивидуальный подход к каждому человеку. Да, сейчас Белгородской области непросто, но человеческие отношения – главное лекарство в нашей ситуации. А встретили по-семейному, значит справимся с любой проблемой, - подчеркнул Гладков.

Губернатор поблагодарил Андрея Воробьева и жителей Московской области и, «когда все успокоится», пригласил прочувствовать белгородское гостеприимство.