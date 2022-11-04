Фейерверк на Левобережной в Белгороде устроил подросток

Около 10 часов вечера 3 ноября небо в Левобережной части Белгорода озарил фейерверк. По понятным причинам у горожан это вызвало возмущение. Напомним, в регионе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности и запрет на использование пиротехники. А громкие звуки в последнее время добавляют переживаний местным жителям.

Полицейские уже выяснили, кто устроил фейерверк. Оказалось, что это 13-летний подросток, отмечавший свой День рождения. В пресс-службе УМВД области сообщили, что с ним провели профилактическую беседу. Он объяснил, что не знал о запрете, а также извинился перед горожанами. В отношении бабушки школьника, являющейся его опекуном, составили административный материал за ненадлежащее воспитание ребенка, который рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.