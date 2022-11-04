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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 9:06

В Белгородской области под обстрел попал поселок Октябрьский

Взрывной волной и осколками выбило окна и посекло заборы в двух домах
Анастасия Лемешко
После обстрела белгородского поселка повреждены два дома. телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

После обстрела белгородского поселка повреждены два дома. телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Утром 4 ноября губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Октябрьский. К счастью, никто не пострадал.

- Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях, - сообщил Вячеслав Гладков.

На месте происшествия находится глава администрации Белгородского района Владимир Перцев. Работает оперативные службы на месте. После проведения необходимых замеров подрядные организации приступят к восстановлению пострадавших домовладений.