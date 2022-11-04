Губернатор навестил белгородку, которая родила в подмосковном роддоме

Белгородка родила сына в роддоме Подмосковья. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков навестил в Подольском роддоме белгородку Роксану, которая 1 ноября родила сына. Женщина на прошлой неделе приехала в Московскую область вместе с другими белгородцами. Она была на 39 неделе беременности, поэтому врачи сразу забрали ее в роддом.

- И вот 1 ноября на свет появился мальчишка Роман. Сейчас он набирается сил под присмотром врачей. С мамой все в порядке. Роксана благодарит весь персонал и сотрудников администрации принимающей стороны. Очень душевно встретили, по-человечески, по-семейному, - написал глава региона в соцсети.

Губернатор отметил, что как только мама и малыш будут готовы к выписке, им окажут всю необходимую помощь. Для мамы и малыша уже подготовлена отдельная комната в ПВР, которая оборудована бытовой техникой и детскими вещами.

- Мальчишке и маме здоровья! Пусть все будет хорошо! – пожелал Вячеслав Гладков.