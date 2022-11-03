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НовостиОбщество3 ноября 2022 17:31

Вячеслав Гладков показал последствия обстрела в Журавлевке 3 ноября

По словам губернатора, больше всего снарядов попало по детсаду и библиотеке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Во время обстрела 3 ноября в Журавлевке больше всего пострадали детский сад и библиотека. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Во время обстрела 3 ноября в Журавлевке больше всего пострадали детский сад и библиотека. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на страницах в соцсети показал последствия обстрелов приграничного села Журавлевка Белгородского района. Глава региона поделился, что сегодня, 3 ноября, больше всего пострадали детский сад и библиотека.

- Сегодня больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке. Узнать их облик сложно, разрушения сильные. Они на первых трех фотографиях. Также в зоне обстрела и частные домовладения - новые разрушения зафиксированы в 14, - написал Вячеслав Гладков.