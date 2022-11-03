Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 15:46

В канун Дня народного единства волонтеры Победы раздали жителям тысячу лент-триколор

Акция прошла в Центральном парке имени В.И. Ленина и парке Победы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В связи с оперативной обстановкой широких гуляний в День народного единства в Белгороде не предвидится. Однако праздничное настроение жителям все же удалось придать. Накануне длинных выходных волонтеры Победы устроили патриотическую акцию – ребята вручили жителям областного центра тысячу лент-триколор.

Обладателями ленточки стали те, кто прогуливался в Центральном парке имени В.И. Ленина и парке Победы.

В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что 4 ноября в честь Дня народного единства пройдет несколько всероссийских онлайн-акций - квиз-игра «Россия - наш общий дом», забег «В единстве сила» и «Ночь искусств». Также истории праздника посвятят лекцию в культурном центре «Октябрь», которая начнется в 17:00.