В канун Дня народного единства волонтеры Победы раздали жителям тысячу лент-триколор

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В связи с оперативной обстановкой широких гуляний в День народного единства в Белгороде не предвидится. Однако праздничное настроение жителям все же удалось придать. Накануне длинных выходных волонтеры Победы устроили патриотическую акцию – ребята вручили жителям областного центра тысячу лент-триколор.

Обладателями ленточки стали те, кто прогуливался в Центральном парке имени В.И. Ленина и парке Победы.

В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что 4 ноября в честь Дня народного единства пройдет несколько всероссийских онлайн-акций - квиз-игра «Россия - наш общий дом», забег «В единстве сила» и «Ночь искусств». Также истории праздника посвятят лекцию в культурном центре «Октябрь», которая начнется в 17:00.