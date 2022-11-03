В Белгородской области двух ветврачей будут судить за 42 эпизода с подложными документами

Два белгородских ветврача выписали 42 липовые справки на несуществующее мясо. фото: СУ СК РФ по Белгородской области.

В Белгородской области с октября 2019 года по август 2020 года два ветеринарных врача совершили 42 должностных подлога. За это представители нескольких заинтересованных юридических лиц перевели им взятки на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемы являлись должностными лицами ветстанции Белгородского района. При оформлении ветеринарных свидетельств они вписывали ложные данные в документы для якобы отгружаемой с мясокомбината и проверенной в ветеринарном отношении продукции, без фактического наличия мясной продукции. По этим документам мясо неустановленного происхождения развозилась по регионам России.

Получается, мясо неизвестного происхождения отправилось в другие области РФ.

Как сообщили в СУ СК региона, следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокуратурой Белгородской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.