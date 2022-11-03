Глава Минздрава Белгородской области сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом в регионе

Пациентов с ковидом сейчас принимают 7 больниц региона. Фото: "КП" Архив

Министр Здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал на брифинге 3 ноября, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Власти планируют сократить ковидный коечный фонд с 335 до 230 коек за счёт Губкинской и Яковлевский ЦРБ.

По ситуации на сегодняшний день, врачи в среднем в сутки выявляют по 80 случаев, а в начале осени регистрировали до 500 случаев заражения COVID-19. Пациентов с ковидом сейчас принимают 7 больниц региона: Горбольница № 2 в Белгороде, ковидный инфекционный центр в Терновке, ковидный роддом на базе Шебекинской ЦРБ, Губкинская, Чернянская, Яковлевская ЦРБ, Старооскольская окружная больница Луки Крымского.

Так, по данным оперштаба по коронавирусу на 3 ноября за сутки в Белгородской области выявили 81 пациента с подтвержденным COVID-19. Число выздоровевших составило 104 белгородца. К сожалению, еще один пациент скончался. Это жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения. Она проходила лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.