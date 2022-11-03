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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:37

Губернатор Белгородской области обсудил с зампредседателя Правительства РФ дополнительную помощь региону

Решения будут приняты в ближайшее время
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков и Мараа Хуснуллин обсудили вопросы дополнительной помощи региону. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков и Мараа Хуснуллин обсудили вопросы дополнительной помощи региону. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

В Москве 3 ноября прошла рабочая встреча губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. В ходе встречи стороны обсудили вопросы оказания дополнительной помощи региону.

- Обсудили многие, в том числе по восстановлению дорог. Нашел полное понимание. Уверен, что решения будут приняты в ближайшее время. Следующий этап - отработка этих вопросов в профильных министерствах РФ, о чем постараюсь подробно рассказывать вам, дорогие друзья, - поделился в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.