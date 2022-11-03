Подписано постановление о завершении частичной мобилизации в Белгородской области

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков подписал постановление о завершении проведения частичной мобилизации на территории Белгородской области. Датированный 1 ноября документ опубликован на сайте губернатора и правительства региона.

Военному комиссариату Белгородской области, согласно тексту постановления, рекомендовано завершить мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, а также освободить здания, выделенные для работы объектов базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов. Главы районов и городских округов должны прекратить выдачу забронированным гражданам в запасе удостоверений об отсрочке и изъять выданные удостоверения.