Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 12:09

Подписано постановление о завершении частичной мобилизации в Белгородской области

Документ опубликован на сайте губернатора правительства региона
Анастасия Лемешко
фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков подписал постановление о завершении проведения частичной мобилизации на территории Белгородской области. Датированный 1 ноября документ опубликован на сайте губернатора и правительства региона.

Военному комиссариату Белгородской области, согласно тексту постановления, рекомендовано завершить мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, а также освободить здания, выделенные для работы объектов базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов. Главы районов и городских округов должны прекратить выдачу забронированным гражданам в запасе удостоверений об отсрочке и изъять выданные удостоверения.