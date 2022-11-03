Ремонт дороги по улице Победы в Белгороде закончат до 25 ноября

Ремонт дороги на ул. Победы закончат 25 ноября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде ремонт дорожного полотна по улице Победы завершат 25 ноября. Работы от ул. Князя Трубецкого до перекрестка с Волчанской позволят решить вопросы с организацией дорожного движения.

Так, специалисты упорядочат парковку в районе дома № 5 по ул. Пугачёва - мест для автомобилей станет больше. Перенесут три пешеходных перехода, добавят контрастное освещение. Помимо этого, организуют третью полосу на перекрестках Победы - Князя Трубецкого и Победы - Белгородского полка, что увеличит пропускную способность.

На данном этапе специалисты обустраивают ливневки и меняют схему размещения парковок. Укладка дорожного полотна практически завершена.