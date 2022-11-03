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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:39

В Белгородской области больше 1000 призывников получат повестки в военкомат

С 1 ноября началась осенняя призывная кампания
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области стартовал осенний призыв. Фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В Белгородской области стартовал осенний призыв. Фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Как правило осенний призыв стартует в октябре. Однако в этом году кампания была перенесена на месяц позже, чтобы облегчить работу военкоматов, которые были заняты частичной мобилизацией.

Из региона большее 1000 белгородских призывников отправятся на прохождение срочной службы в воинские части в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области. Все вопросы по особенностям проведения осеннего призыва жители Белгородской области могут задать по короткому номеру 122.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на воинскую службу областного военкомата, подполковник Александр Смирнов отметил, что белгородские призывники не будут проходить службу на территории проведения СВО. Отметим также, что осенний призыв проходит в штатном режиме и не связан со специальной военной операцией на Украине.