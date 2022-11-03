Бегавшего в трусах по микрорайону Улитка в Белгороде мужчину проверят на наркотики

Полицейские вместе с сотрудниками скорой помощи доставили 35-летнего жителя Белгорода в медучреждение. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Около шести часов вечера 1 ноября в белгородский районный отдел полиции позвонили местные жители, которые сообщили, что в микрорайоне Улитка мужчина ведет себя неадекватно. Позже в социальных сетях появилось видео с бегающим по улице в одних трусах жителем региона. Паблики также пишут, что он напугал двух женщин, которые спрятались в квартире. По словам очевидцев, подозрительный мужчина дергал ручку двери и швырнул в нее детскую коляску.

Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы задержали его. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, полицейские вместе с сотрудниками скорой помощи доставили 35-летнего жителя Белгорода в медучреждение. По внешним признакам, он был в состоянии опьянения. У мужчины взяли анализ на химико-токсикологическое исследование. По факту инцидента проводится проверка.