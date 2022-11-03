С начала года в Белгородской области по вине водителей автобусов произошло 30 ДТП

В Белгородской области стартовала операция «Автобус». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области стартовала операция «Автобус». Она продлится до 14 ноября. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ГИБДД, с начала года в регионе произошло 30 ДТП по вине водителей автобусов. В них девять человек погибли и 34 пострадали. Аварии зарегистрированы в областном центре, Белгородском районе, Шебекинском, Старооскольском и Губкинском округах.

Напомним, серьезное происшествие с пассажирской «Газелью» случилось вечером 28 октября. На неосвещенном участке дороги водитель, перевозивший работников предприятия, наехал на стоявший грузовик. В результате восемь пассажиров «Газели» погибли. Еще три человека с травмами попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ГИБДД отмечают, что чаще всего ДТП с автобусами происходят на междугородних и межрегиональных маршрутах. Зачастую к авариям приводит нарушение режима труда и отдыха водителями, установка дополнительных посадочных мест и высокая скорость. В рамках операции полицейские проверят перевозчиков на предмет соблюдения требований к техническому состоянию автобусов, прохождения предрейсового контроля и медицинских осмотров водителями. Автоинспекторы будут работать в местах отправления автобусов, на промежуточных остановах и на конечных пунктах маршрутов.