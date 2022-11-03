Два автобуса с белгородцами отправились в тульский ПВР

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков в соцсетях сообщил, что сегодня еще порядка 56 белгородцев решили временно покинуть регион. Два автобуса с жителями области, среди которых 32 ребенка, отправились в Тульскую область. Их сопровождают медработники и представители районов.

- Я понимаю, что у жителей много переживаний за свою жизнь, за жизнь своих детей и благодарен губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку и за готовность принять белгородцев. К сожалению, лично не получилось проводить наших жителей: нахожусь в командировке в Москве, - написал глава региона.

Губернатор пообещал в ближайшее время навестить белгородцев и посмотреть, в каких условиях они разместятся. В ПВР Тульской области временных переселенцев встретит заместитель главы региона Андрей Милехин, поможет с размещением и решением оперативных вопросов.

- Очень надеюсь, что вынужденное отсутствие жителей нашей области продлится недолго и они в скором времени вернутся в свои дома, - отметил Гладков.