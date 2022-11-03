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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 8:18

В Белгородской области полиция ищет водителя, спровоцировавшего ДТП с такси

В результате таксист съехал с дороги и врезался в дерево
Анастасия Лемешко
В Белгородской области таксист попал в ДТП. фото: с сайта УМВД региона.

В Белгородской области таксист попал в ДТП. фото: с сайта УМВД региона.

В среду, 2 ноября, около 17 часов 15 минут в районе поселка Северный Белгородского района произошло ДТП. По предварительным данным, неустановленный водитель при повороте не пропустил автомобиль такси «Рено Логан» под управление 23-летнего парня. В результате молодой человек съехал в кювет и врезался в дерево.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области, таксист получил травмы. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают скрывшегося с места аварии водителя.