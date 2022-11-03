В Белгородской области полиция ищет водителя, спровоцировавшего ДТП с такси

В Белгородской области таксист попал в ДТП. фото: с сайта УМВД региона.

В среду, 2 ноября, около 17 часов 15 минут в районе поселка Северный Белгородского района произошло ДТП. По предварительным данным, неустановленный водитель при повороте не пропустил автомобиль такси «Рено Логан» под управление 23-летнего парня. В результате молодой человек съехал в кювет и врезался в дерево.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области, таксист получил травмы. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают скрывшегося с места аварии водителя.