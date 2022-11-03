Белгородка попросила губернатора не отправлять мобилизованных в горячие точки

Губернатора попросили не отправлять в зону СВО белгородских мобилизованных. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Во время вечернего прямого эфира белгородка обратилась к губернатору с просьбой «повлиять на вышестоящее руководство» и не отправлять местных мобилизованных в зону СВО. Мужа женщины недавно призвали в рамках частичной мобилизации. Сейчас он проходит учения перед отправлением в зону боевых действий.

- Он служил 10 лет назад. Не думаю, что за три-четыре недели можно стать опытным военным. Лучше пусть нашу границу защищают, — написала жительница региона.

Вячеслав Гладков рассказал, что ему часто поступают подобные вопросы.

- Мне хотелось бы, чтобы наши белгородцы находились на нашей территории. Им будет проще, потому что они будут знать, что защищают, - ответил губернатор.

Однако глава региона добавил. Что у него нет полномочий для принятия подобных решений.

- Свою точку зрения высказываю, стараюсь отстоять свою позицию, но решение принимается исходя из оперативной обстановки, - сказал Гладков.