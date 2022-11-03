Белгородцы смогут следить за работой коммунальной техники онлайн

На уборке города зимой ежедневно будет задействовано порядка 300 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде этой зимой для уборки улиц и нанесения противогололедных материалов будет задействовано 157 единиц коммунальной техники. Если понадобится, власти будут привлекать наемный спецтрансопрт. А белгородцы смогут следить за работой коммунальщиков онлайн.

- Контроль за работой техники будет осуществляться с помощью навигационной системы. Мы понимаем расстояние и все технологические процессы, видим, какое количество противогололедного материала будет внесено, какое количество маршрутов уже пройдено. Это будет и в публичном доступе, – отмечает заместитель главы администрации Белгорода – руководитель департамента городского хозяйства Алексей Романчукевич.

Помимо транспорта на уборке города зимой ежедневно будет задействовано порядка 300 человек. Рабочие и водители, которые недавно приняты в штат, проходят профподготовку.