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НовостиОбщество3 ноября 2022 5:50

Белгородцы смогут следить за работой коммунальной техники онлайн

Весь транспорт подключен к системе ГЛОНАСС
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На уборке города зимой ежедневно будет задействовано порядка 300 человек.

На уборке города зимой ежедневно будет задействовано порядка 300 человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде этой зимой для уборки улиц и нанесения противогололедных материалов будет задействовано 157 единиц коммунальной техники. Если понадобится, власти будут привлекать наемный спецтрансопрт. А белгородцы смогут следить за работой коммунальщиков онлайн.

- Контроль за работой техники будет осуществляться с помощью навигационной системы. Мы понимаем расстояние и все технологические процессы, видим, какое количество противогололедного материала будет внесено, какое количество маршрутов уже пройдено. Это будет и в публичном доступе, – отмечает заместитель главы администрации Белгорода – руководитель департамента городского хозяйства Алексей Романчукевич.

Помимо транспорта на уборке города зимой ежедневно будет задействовано порядка 300 человек. Рабочие и водители, которые недавно приняты в штат, проходят профподготовку.